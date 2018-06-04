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Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве

Вышинский отправил ходатайство об отказе от украинского гражданства

© REUTERS / Stringer
Новости
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (38)
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Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отправил прошение об отказе от украинского гражданства в администрацию Петра Порошенко, сообщил его адвокат Андрей Доманский в эфире телеканала "Россия 1". Об этоп передает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Журналист Вышинский попросил защиты у Путина

При этом он отметил, что "окончательного подтверждения, что оно уже в администрации, нет".

На прошлой неделе Доманский отмечал, что ходатайство Вышинского могут "рассмотреть очень быстро, а могут рассматривать очень долго, ссылаясь на обстоятельства".

При этом, как заявляли в Государственной миграционной службе Украины, Вышинский не может выйти из гражданства страны, пока не будет закончен судебный процесс против него.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину. Он также заявил, что намерен отказаться от украинского гражданства.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (38)



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