Вышинский отправил ходатайство об отказе от украинского гражданства

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отправил прошение об отказе от украинского гражданства в администрацию Петра Порошенко, сообщил его адвокат Андрей Доманский в эфире телеканала "Россия 1". Об этоп передает РИА Новости.
При этом он отметил, что "окончательного подтверждения, что оно уже в администрации, нет".
На прошлой неделе Доманский отмечал, что ходатайство Вышинского могут "рассмотреть очень быстро, а могут рассматривать очень долго, ссылаясь на обстоятельства".
При этом, как заявляли в Государственной миграционной службе Украины, Вышинский не может выйти из гражданства страны, пока не будет закончен судебный процесс против него.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину. Он также заявил, что намерен отказаться от украинского гражданства.