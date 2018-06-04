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Президент РФ Владимир Путин, фото из архива

Президент России подписал закон об ответных санкциях

© Sputnik . Mikhail Klimentyev
Новости
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За время рассмотрения документа в нижней палате парламента его содержание значительно изменилось. В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

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Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций. При этом за время рассмотрения документа в нижней палате парламента его содержание значительно изменилось. В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

Законопроект разрешает вводить и иные ограничения — "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.




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