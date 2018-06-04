18:19 04 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.72
Поиск
Конверты с письмами

Договор с Абхазией о фельдъегерско-почтовой связи ратифицировали в России

© Fotolia / Wiski
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазо-российские отношения (173)
13410

Ранее в связи с отсутствием правового статуса военных фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, возникали трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля. При этом создавались предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий российско-абхазское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, подписанное в Москве в июле 2017 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости. 

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, соглашение "обеспечивает формирование правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в области фельдъегерско-почтовой связи в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке военными фельдъегерями (курьерами и нарочными) в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Республики Абхазия".

Письма из Абхазии в ЮВО
© Sputnik Томас Тхайцук
Пишу тебе из жаркой Абхазии

Положения соглашения позволяют фельдъегерям (курьерам и нарочным) использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт. Для обеспечения неприкосновенности перевозимой корреспонденции и беспрепятственного пересечения фельдъегерями российской-абхазской границы установлен порядок доставки ими воинской корреспонденции.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие, основания для перемещения которого через российско-абхазскую границу также установлены положениями соглашения.

Темы:
Абхазо-российские отношения (173)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скорая помощь
    Спасло чудо

    Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив благодаря тому, что приземлился на клумбу.

  • В Баку начался пожар на сталелитейном заводе
    Во власти огня

    В Баку вспыхнул сильный пожар на территории сталелитейного завода – была опасность распространения огня на расположенные вблизи жилые дома.

  • Рудники золота
    Здоровье – золото

    В Армении жители Джермука и Гндеваза требуют остановить работу золоторудного месторождения, разработка которого вредит здоровью людей и окружающей среде.

  • Мусульмане молятся во время священного месяца
    Форс-мажор

    Главный имам Алматы обратился к постящимся во время священного месяца Рамазан (Рамадан) из-за ситуации с менингитом в Казахстане.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
    Первый госвизит

    Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана рассказал о подробностях государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Китай.

  • Военнослужащий армии Беларуси, архивное фото
    Мы с проверкой

    Инспекционная группа Министерства обороны Беларуси с 6 по 8 июня проведет проверки в одном из регионов в Польше.

  • Биеннале современного искусства RIBOCA в Риге
    "Вулкан искусства"

    В Риге открылась первая биеннале современного искусства, в которой принимают участие 99 художников и десять арт-коллективов из разных стран.

  • Корабли НАТО прибыли в Клайпеду на учения Baltops 2018
    Большие маневры

    В крупнейших учениях Baltops 2018, которые начались в понедельник в Литве, участвуют около 50 кораблей и четырех тысяч военных моряков.

  • Телевидение
    Обжалованию не подлежит

    Молдавский Конституционный суд поставил точку в вопросе ретрансляции на территории республики новостных передач, в том числе российских.

  • Скорая помощь
    Спасло чудо

    Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив благодаря тому, что приземлился на клумбу.

  • В Баку начался пожар на сталелитейном заводе
    Во власти огня

    В Баку вспыхнул сильный пожар на территории сталелитейного завода – была опасность распространения огня на расположенные вблизи жилые дома.

  • Рудники золота
    Здоровье – золото

    В Армении жители Джермука и Гндеваза требуют остановить работу золоторудного месторождения, разработка которого вредит здоровью людей и окружающей среде.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На вершине лавового озера вулкана Килауэа наблюдается значительное падение примерно на 220 метров ниже кратера кратера в этом широкоугольном виде камеры, показывающем всю северную часть кратера Overlook на Гавайях, США
Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться
Извержение вулкана в Гватемале
Кадры извержения вулкана в Гватемале
Сколько зарабатывают главы государств
Сколько зарабатывают главы государств

Соцсети

Sputnikabkhazia