Договор с Абхазией о фельдъегерско-почтовой связи ратифицировали в России

Ранее в связи с отсутствием правового статуса военных фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, возникали трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля. При этом создавались предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий российско-абхазское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, подписанное в Москве в июле 2017 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, соглашение "обеспечивает формирование правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в области фельдъегерско-почтовой связи в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке военными фельдъегерями (курьерами и нарочными) в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Республики Абхазия". © Sputnik Томас Тхайцук Пишу тебе из жаркой Абхазии

Положения соглашения позволяют фельдъегерям (курьерам и нарочным) использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт. Для обеспечения неприкосновенности перевозимой корреспонденции и беспрепятственного пересечения фельдъегерями российской-абхазской границы установлен порядок доставки ими воинской корреспонденции.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие, основания для перемещения которого через российско-абхазскую границу также установлены положениями соглашения.