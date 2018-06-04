Дания запретила жителям страны прятать лица

Вслед за другими странами Европы ношение в общественных местах скрывающих лицо уборов или аксессуаров запретила Дания. С 1 августа мусульманка в никабе может быть остановлена полицией и оштрафована на 134 евро.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Дания оставалась одной из немногих стран Западной Европы, не запретивших жителям страны закрывать лица в общественных местах. Решением парламента страны за ношение бурок, никабов, балаклав, накладных бород и любых иных прячущих лица уборов или аксессуаров местная полиция будет штрафовать, начиная с августа 2018 года. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Правозащитные организации Дании так же, как и во всех аналогичных случаях в Европе, заявляют о нарушении прав женщин. Но министерство внутренних дел страны твердо намерено оштрафовать первую же встреченную полицейскими даму в никабе на 1000 датских крон (134 евро).

Правда, данными о количестве приверженцев строгих мусульманских правил "экипировки" женщин правительство не располагает. Кроме того, запрет на сокрытие лиц распространяется на всех без исключения жителей страны, включая и тех, кто по какой-нибудь надобности приклеит себе накладную бороду.

Копенгаген со значительной задержкой последовал примеру других европейских столиц. Во Франции запрет действует с 2011 года. А, например, в Австрии запрет на ношение закрывающих лицо уборов и аксессуаров поставлен вне закона в октябре прошлого года. Еще раньше Европейский суд по правам человека поддержал решения ряда правительств стран Европы запретить женщинам закрывать лица.