Бабченко заговорит за "бабки"

На прошлой неделе МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Информацию прокомментировали все ведущие госведомства, в том числе МИД страны.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко потребовал от журналистов денег за эксклюзивное интервью, сообщает РИА Новости. Об этом в Facebook написала главный редактор украинского общественно-политического издания "Гордон" Алеся Бацман.

По ее словам, в разговоре с одним из редакторов Бабченко отметил, что будет рассматривать предложения от 50 тысяч долларов, но "точно согласится" на беседу, если ему заплатят 60 тысяч.

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"Когда Аркадия Бабченко убили и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью", — отметила Бацман.

Сам Бабченко на своей фейсбук-странице подтвердил, что просил денег у СМИ. "Мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: 50 штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше", — написал он.

При этом журналист заявил, что не будет сотрудничать с российскими массмедиа, которые, как он утверждает, уже проявили интерес к его предложению.

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В среду СБУ опровергла эти сведения. Руководитель службы Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".