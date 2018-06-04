21:59 04 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD61.93
  • EUR72.44
Поиск
Кадр из фильма Супермен. Архивное фото

Названа лучшая супергеройская кинолента в истории

Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Эта картина, в которой снялись, в частности, Марлон Брандо и Джин Хэкмен, вышла на экраны в 1978 году и собрала более 300 миллионов долларов в прокате.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. В Британии признали фильм "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли лучшей супергеройской кинолентой в истории, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

На втором месте оказался "Темный рыцарь" 2008 года с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером в ролях Бэтмена и Джокера соответственно.

"Дэдпул", вышедший на экраны в 2016 году, удостоился третьего места, "Бэтмен" режиссера Тима Бертона, оказался на четвертой позиции, а замкнул пятерку лучших супергеройских фильмов "Человек-паук" Сэма Рэйми.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скорая помощь
    Спасло чудо

    Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив благодаря тому, что приземлился на клумбу.

  • В Баку начался пожар на сталелитейном заводе
    Во власти огня

    В Баку вспыхнул сильный пожар на территории сталелитейного завода – была опасность распространения огня на расположенные вблизи жилые дома.

  • Рудники золота
    Здоровье – золото

    В Армении жители Джермука и Гндеваза требуют остановить работу золоторудного месторождения, разработка которого вредит здоровью людей и окружающей среде.

  • Мусульмане молятся во время священного месяца
    Форс-мажор

    Главный имам Алматы обратился к постящимся во время священного месяца Рамазан (Рамадан) из-за ситуации с менингитом в Казахстане.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
    Первый госвизит

    Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана рассказал о подробностях государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Китай.

  • Военнослужащий армии Беларуси, архивное фото
    Мы с проверкой

    Инспекционная группа Министерства обороны Беларуси с 6 по 8 июня проведет проверки в одном из регионов в Польше.

  • Биеннале современного искусства RIBOCA в Риге
    "Вулкан искусства"

    В Риге открылась первая биеннале современного искусства, в которой принимают участие 99 художников и десять арт-коллективов из разных стран.

  • Корабли НАТО прибыли в Клайпеду на учения Baltops 2018
    Большие маневры

    В крупнейших учениях Baltops 2018, которые начались в понедельник в Литве, участвуют около 50 кораблей и четырех тысяч военных моряков.

  • Телевидение
    Обжалованию не подлежит

    Молдавский Конституционный суд поставил точку в вопросе ретрансляции на территории республики новостных передач, в том числе российских.

  • Скорая помощь
    Спасло чудо

    Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив благодаря тому, что приземлился на клумбу.

  • В Баку начался пожар на сталелитейном заводе
    Во власти огня

    В Баку вспыхнул сильный пожар на территории сталелитейного завода – была опасность распространения огня на расположенные вблизи жилые дома.

  • Рудники золота
    Здоровье – золото

    В Армении жители Джермука и Гндеваза требуют остановить работу золоторудного месторождения, разработка которого вредит здоровью людей и окружающей среде.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На вершине лавового озера вулкана Килауэа наблюдается значительное падение примерно на 220 метров ниже кратера кратера в этом широкоугольном виде камеры, показывающем всю северную часть кратера Overlook на Гавайях, США
Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться
Строители забили последнюю сваю Крымского моста
Строители забили последнюю сваю Крымского моста
Сколько зарабатывают главы государств
Сколько зарабатывают главы государств

Соцсети

Sputnikabkhazia