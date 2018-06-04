Названа лучшая супергеройская кинолента в истории

Эта картина, в которой снялись, в частности, Марлон Брандо и Джин Хэкмен, вышла на экраны в 1978 году и собрала более 300 миллионов долларов в прокате.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. В Британии признали фильм "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли лучшей супергеройской кинолентой в истории, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

На втором месте оказался "Темный рыцарь" 2008 года с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером в ролях Бэтмена и Джокера соответственно.

"Дэдпул", вышедший на экраны в 2016 году, удостоился третьего места, "Бэтмен" режиссера Тима Бертона, оказался на четвертой позиции, а замкнул пятерку лучших супергеройских фильмов "Человек-паук" Сэма Рэйми.