Россия вновь ограничит поставки молочной продукции из Белоруссии

В конце февраля Россельхознадзор планировал ограничить ввоз белорусской молочной продукции, объясняя это проблемами с ее качеством. Однако затем введение запрета отложили.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Россельхознадзор с 6 июня ограничит ввоз в Россию молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

Меры приняты в связи с "многочисленными нарушениями", выявленными в импортируемой продукции, прекращение поставок продлится вплоть до урегулирования ситуации, уточнила она.

© Sputnik . Варвара Гертье Ввоз молочной продукции из Белоруссии в Россию запретил Россельхознадзор

По ее словам, ограничения коснутся молока, сухого молока, обычных и концентрированных сливок, сгущенки, молочной наливной сыворотки, а также сывороточного концентрата и молочного белка. Ограничения в основном затронут фирмы, которые используют белорусское сырье, или же те компании, которые расфасовывают молоко.

"Отдельно стоит отметить, что запрет коснется также всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литра. О принятом решении служба уже проинформировала заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь", — добавила представитель ведомства.

Москва и Минск уже несколько лет ведут споры из-за поставок сельскохозяйственной продукции, в том числе молока. В конце февраля Россельхознадзор планировал ограничить ввоз белорусской молочной продукции, объясняя это проблемами с ее качеством. Однако затем введение запрета отложили.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бизнесменов искать другие рынки сбыта, если не удастся решить проблемы с поставками молочной продукции в Россию.