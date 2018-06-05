Apple представила новую версию iOS 12

В Сан-Хосе, Калифорния, с 4 по 8 июня проходит Worldwide Developers Conference — важнейшее событие для всех разработчиков Apple. Главная презентация прошла 4 июня.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Компания Apple презентовала новую версию iOS. Как утверждают представители компании, производительность устройств на iOS 12, в том числе iPhone предыдущих поколений, значительно возрастет. Так, запуск приложений станет на 40 процентов быстрее, сообщает РИА Новости.

В новую систему интегрировали функцию Screen Tim, которая поможет пользователям контролировать время работы с гаджетами, и расширение Shortcuts для голосового помощника Siri, благодаря которому интерактивный ассистент начнет работать в любых приложениях.

Помимо Animoji, владельцам устройств Apple будут доступны персонажи Memoji, копирующие эмоции и индивидуальность реальных собеседников.

Официальный релиз системы намечен на осень 2018 года.