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Президент РФ В. Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF

Ничего плохого: Путин ответил журналисту о своих фото в "полуголом виде"

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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Президент России Владимир Путин перед визитом в Австрию и встречей с канцлером Себастьяном Курцом дал большое интервью австрийскому телеканалу ORF.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом, отметив, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами, пишет РИА Новости.

Журналист австрийского телеканала ORF поинтересовался, откуда появляются фотографии российского президента "в полуголом виде", которые делаются не туристами или папарацци и публикуются, в частности, на сайте Кремля.

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — сказал Путин.

Поездка премьер-министра РФ В.Путина в Республику Тыва

                        ©
                    Sputnik . Алексей Дружинин
Поездка премьер-министра РФ В.Путина в Республику Тыва

Отвечая на вопрос, что он якобы как царь в России, Путин заявил, что это не соответствует действительности, Россия — демократическое государство, которое живет в рамках Конституции.

"Нет, неверно. Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции", — сказал он в интервью.

Россия заинтересована именно в демократическом пути развития, так оно и будет, заявил Путин.

"По сути, не было ни одного серьезного замечания у международных наблюдателей по поводу организации выборов и по поводу их результатов, поэтому здесь нет никаких сомнений: демократия в России утвердилась. Мы заинтересованы именно в демократическом пути развития нашей страны, так оно и будет", — сказал президент.

Глава государства также заявил, что должен будет решить, чем заниматься по окончании текущего президентского срока.

Президент РФ В. Путин дал интервью американскому телеканалу NBC
© Sputnik . Алексей Дружинин
Россию невозможно сдержать: главное из интервью Путина каналу NBC

"Я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок", — сказал Путин.

В ходе 45-минутного интервью Путин несколько раз призывал ведущего к терпению, а в какой-то момент даже перешел на немецкий, чтобы урезонить его.

"Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?" — сказал Путин, когда ведущий, не дослушав ответ на свой вопрос о крушении в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, сделал попытку уточнить позицию президента России.

Президент России Владимир Путин перед визитом в Австрию и встречей с канцлером Себастьяном Курцом дал большое интервью австрийскому телеканалу ORF.

Теги:
Владимир Путин, Россия



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