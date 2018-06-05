Клинтон рассказал, почему разозлился на Россию

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давал ряд близких к президенту людей.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что российское "вмешательство" в американские выборы привело его в ярость, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика Le Parisien.

"На самом деле, я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился. Когда люди, находящиеся здесь, в США, пытаются помешать другим людям голосовать из-за их расового происхождения, возраста или образования, да, это меня злит", — заявил Клинтон.

Россия, по мнению 42-го президента США, также пыталась повлиять на выборы во Франции, Германии и Нидерландах.

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Однако не только российские власти могут разозлить Билла Клинтона. Он признался, что приходит в ярость от политики действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в области климата.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давал ряд близких к президенту людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

Расследование "российского дела" о вмешательстве РФ в выборы США уже обошлось американским властям в 4,5 миллиона долларов. Такие данные приводятся в докладе Минюста Соединенных Штатов.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".