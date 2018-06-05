Число пострадавших от вулкана Фуэго в Гватемале выросло

Число раненых в результате удара стихии пока составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный институт судебных наук центральноамериканской страны.

Ранее сообщалось о 65 погибших.

По информации института, из поступивших 69 тел при помощи отпечатков пальцев и физических характеристик только 17 пока опознаны. Больше всего – 60 человек – погибли в департаменте Эскуинтла. Еще девять стали жертвами стихии в департаменте Сакатепекес. Институт также сообщает, что задействовал два мобильных морга и морозильную установку для хранения тел в департаменте Эскуинтла. Также применяется сухой лед для сохранения тел с целью их дальнейшей идентификации.

Число раненых в результате удара стихии пока составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.