Мураками станет ведущим музыкальной радиопрограммы

Харуки Мураками известен по таким произведениям, как "Охота на овец", "1Q84", "Хроники заводной птицы", "Норвежский лес" и другим. Его романы переведены на 50 языков мира.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Японский писатель Харуки Мураками станет ведущим музыкальной радиопередачи, сообщает портал "360tv" со ссылкой на радиокомпанию Tokyo FM.

Новость взбудоражила Японию, потому что 69-летний автор практически не дает интервью под запись.

В авторской программе под названием Run&Songs, которая будет выходить с 5 августа, литератор будет ставить слушателям свои любимые композиции для пробежки. Японец известен своим увлечением бегом. Он не раз принимал участие в марафонах.

Возможно, слушателям доведется познакомиться и с избранными джазовыми композициями от Харуки Мураками. Этой музыкой писатель увлекается с юности. Его музыкальная коллекция содержит около 40 тысяч пластинок.

Харуки Мураками известен по таким произведениям, как "Охота на овец", "1Q84", "Хроники заводной птицы", "Норвежский лес" и другим. Его романы переведены на 50 языков мира.