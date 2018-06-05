Коалиция США нанесла удар по сирийской деревне

За последние месяцы САНА несколько раз сообщало о гибели мирных жителей при ударах коалиции.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Авиация международной коалиции во главе с США атаковала деревню в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство САНА.

Жертвами удара стали не менее десяти человек, в том числе женщины и дети.

"Самолеты "международной коалиции" обстреляли дома граждан в деревне Джазаа к северу от Дашиши", — сообщило агентство со ссылкой на местные источники.

Также значительный ущерб нанесен частному и государственному имуществу.

Как сообщали курируемые США "Сирийские демократические силы", их отряды освобождают районы Дашиша от оставшихся террористов "Исламского государства"*.