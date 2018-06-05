Ученые установили влияние религии на активность мозга

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Американские специалисты с целью определения связи между активностью мозга и религиозными ощущениями просканировали религиозных людей с помощью МРТ-аппаратов, пишет портал "N+1".

В исследовании приняли участие 27 верующих добровольцев без психических отклонений. Каждого из них попросили описать несколько случаев из собственной жизни: обычный, эмоционально нейтральный (расслабляющий) опыт, опыт в стрессовой ситуации, а также — моменты "божественных откровений".

Из получившихся историй затем создали короткие рассказы, каждый из которых зачитывали участникам индивидуально, пока сами они находились в МРТ-сканере.

Эксперты пришли к выводу, что активность левой теменной доли мозга, отвечающей за эмоции и временные и пространственные ощущения, снижается в том случае, если человек повторно переживает опыт, который связан с его верой.

Теменная доля мозга связана с обработкой эмоциональных выражений лица, а также ощущением собственного тела в пространстве.

Сниженная активность теменной доли может говорить о "выключении" объективного опыта, получаемого органами чувств.