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В.Путин встретился с Б.Нетаньяху

Спецслужба Израиля спасла Нетаньяху от покушения террористов

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Помимо Нетаньяху, террористы планировали атаковать мэра Иерусалима Нира Барката, представителей делегации Канады и здания, принадлежащие консульству США.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Израильская служба безопасности нейтрализовала террористическую ячейку, планировавшую атаки, в том числе покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Издание пишет, что действия ячейки координировались из Сирии, а базировалась она в Восточном Иерусалиме. Помимо Нетаньяху, террористы планировали атаковать мэра Иерусалима Нира Барката, представителей делегации Канады и здания, принадлежащие консульству США.

Среди задержанных оказался 30-летний житель лагеря для беженцев Мохаммед Джамал Рашда, которого ранее уже арестовывали за нарушение в сфере безопасности.




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