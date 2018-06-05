Спецслужба Израиля спасла Нетаньяху от покушения террористов

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Израильская служба безопасности нейтрализовала террористическую ячейку, планировавшую атаки, в том числе покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Издание пишет, что действия ячейки координировались из Сирии, а базировалась она в Восточном Иерусалиме. Помимо Нетаньяху, террористы планировали атаковать мэра Иерусалима Нира Барката, представителей делегации Канады и здания, принадлежащие консульству США.

Среди задержанных оказался 30-летний житель лагеря для беженцев Мохаммед Джамал Рашда, которого ранее уже арестовывали за нарушение в сфере безопасности.