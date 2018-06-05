20:05 05 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD61.98
  • EUR72.51
Поиск
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Австрию

Путин не взял с собой в Австрию "Кортеж"

Пресс-служба президента РФ
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

Российский лидер прибыл в Вену на переговоры с президентом и канцлером Австрии.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Во время визита в Австрию президент России Владимир Путин предпочел использовать автомобиль Mercedes, сообщает РИА Новости.

Президент РФ В. Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF
© Sputnik . Михаил Климентьев
Ничего плохого: Путин ответил журналисту о своих фото в "полуголом виде"

Путин прибыл в Вену на переговоры с президентом и канцлером Австрии. Российский президент также встретится с деловыми кругами и откроет выставку в музее.

Новый президентский: на чем будет ездить Путин>>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор Путина тем, что в президентском гараже пока мало российских лимузинов для того, чтобы использовать их и внутри страны, и за рубежом.

Ранее глава государства выбирал лимузин российского производства серии "Кортеж". В нем он приехал на инаугурацию, использовал для передвижения по Москве. На прошлой неделе Путин даже показал автомобиль наследному принцу Абу-Даби.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кража со святого места
    В объективе

    Камеры видеонаблюдения засняли, как двое неизвестных проникли ночью в Хуыцауы дзуар во Владикавказе и украли деньги, оставленные в святилище.

  • Александр Васильев
    Источник вдохновения

    Известный российский искусствовед и телеведущий Александр Васильев рассказал о своей выставке в Баку и о том, что его привлекает в Азербайджане.

  • Герб Армении, изображенный на флаге Армении, обернутом гражданином Армении.
    Слишком маленький Арарат

    Общественники недовольны размерами горы Арарат, изображенной на гербе Армении – Минкульт республики готовится обсудить этот вопрос.

  • Медсестра с лекарствами, архивное фото
    Ничего не исключаем

    Планируемое сокращение списка социально значимых заболеваний не повлияет на количество получаемых бесплатных лекарств, заявил министр здравоохранения Казахстана.

  • Бывший премьер-министр КР Сапар Исаков. Архивное фото
    Вы арестованы!

    До ареста бывшего премьера четыре раза вызывали на допрос по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

  • Шенгенская польская виза
    Без виз

    Белорусские туристы не могут зарегистрироваться для подачи на польскую визу — с проблемами сталкиваются как при обращении через визовый центр, так и через консульство.

  • Эмблема полиции безопасности Латвии
    "Может, сразу КГБ?"

    Пользователи соцсетей шутят над новым названием Полиции безопасности Латвии, которую переименуют в Службу государственной безопасности.

  • На границе Польши и Литвы, архивное фото
    С семьей и зельем

    В Литве россиянина обвинили в провозе более ста килограммов гашиша. Мужчина путешествовал с женой и детьми. Откуда в его машине наркотики, он объяснить не смог.

  • Флаги стран-участниц ЕАЭС
    Молдавский интерес

    Для роста экономики Молдовы очень важно развивать отношения не только с ЕС, но и с традиционными партнерами — Россией, Белоруссией и Казахстаном, уверены эксперты.

  • Машина скорой помощи в России, архивное фото
    Трагедия на стройке

    В результате нарушения техники безопасности на стройке в Санкт-Петербурге погиб рабочий из Таджикистана.

  • Студенты в аудитории
    Ученье – свет

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев установил квоты приема в вузы на 2018/19 год – в них поступят 69,2 тысячи будущих бакалавров и 5,9 тысяч магистрантов.

  • Юные ученые
    Братские народы

    Ученые проанализировали полсотни тысяч образцов ДНК и пришли к выводу, что генетически эстонцы больше похожи на русских, чем на финнов.

  • Кража со святого места
    В объективе

    Камеры видеонаблюдения засняли, как двое неизвестных проникли ночью в Хуыцауы дзуар во Владикавказе и украли деньги, оставленные в святилище.

  • Александр Васильев
    Источник вдохновения

    Известный российский искусствовед и телеведущий Александр Васильев рассказал о своей выставке в Баку и о том, что его привлекает в Азербайджане.

  • Герб Армении, изображенный на флаге Армении, обернутом гражданином Армении.
    Слишком маленький Арарат

    Общественники недовольны размерами горы Арарат, изображенной на гербе Армении – Минкульт республики готовится обсудить этот вопрос.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мир у футбольных ворот
Видео к ЧМ-2018 с участием различных знаменитостей
Победное "Играй с открытым сердцем": ролик к ЧМ-2018 с участием знаменитостей
Сколько зарабатывают главы государств
Сколько зарабатывают главы государств

Соцсети

Sputnikabkhazia