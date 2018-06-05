Путин не взял с собой в Австрию "Кортеж"

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Во время визита в Австрию президент России Владимир Путин предпочел использовать автомобиль Mercedes, сообщает РИА Новости.
Путин прибыл в Вену на переговоры с президентом и канцлером Австрии. Российский президент также встретится с деловыми кругами и откроет выставку в музее.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор Путина тем, что в президентском гараже пока мало российских лимузинов для того, чтобы использовать их и внутри страны, и за рубежом.
Ранее глава государства выбирал лимузин российского производства серии "Кортеж". В нем он приехал на инаугурацию, использовал для передвижения по Москве. На прошлой неделе Путин даже показал автомобиль наследному принцу Абу-Даби.