Президент Австрии обсудил с Путиным ситуацию в США, Иране, Европе

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в США, Иране и Европе, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Михаил Климентьев Ничего плохого: Путин ответил журналисту о своих фото в "полуголом виде"

"Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе", — заявил президент Австрии по итогам встречи.

Путин со своей стороны отметил, что в рамках встречи затрагивались и другие международные вопросы.

"В ходе переговоров, разумеется, обменялись мнениями и по ряду международных и региональных проблем. При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Сирии", — добавил он.

Также президенты обсудили вопрос антироссийских санкций. Глава России отметил, что в отмене санкций заинтересованы все, в том числе России.

"Санкции, любые политически мотивированные ограничения, протекционизм — все это вещи однопорядковые, все это способы решения политических вопросов, в конечном счете негодные для достижения конечного результата. Они вредны для всех: и для тех, кто их инициирует, и для тех, против кого они направлены. Россия преодолела, хочу вас заверить, все трудности, связанные с внешними ограничениями. Для нас несколько лет назад это было непросто, имея в виду, что мы одновременно столкнулись с существенным, в два раза, падением цен на товары нашего традиционного экспорта. Тем не менее, мы не только сохранили макроэкономическую устойчивость, но и укрепили ее", — сказал Путин по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом.

Австрийский президент Ван дер Беллен заявил, что Австрия "с точки зрения внешней политики действует и будет действовать в согласии с ЕС".

Переговоры глав России и Австрии прошли во вторник в Вене.