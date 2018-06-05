Новый премьер-министр Италии выступил за пересмотр антироссийских санкций

Необходимость отмены санкции в отношении РФ содержится в "правительственном контракте", который итальянские партии "Движение 5 звезд" и "Лига" заключили перед формированием нового кабинета министров.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Новое правительство Италии будет продвигать отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр Джузеппе Конте, сообщает РИА Новости.

"Мы станем сторонниками открытости по отношению к России, которая в последнее время консолидировала свою роль в разрешении различных геополитических кризисов, мы будем продвигать пересмотр системы санкций, которые подавляют российское гражданское общество", — заявил он, представляя программу правительства в верхней палате парламента.

При этом, как подчеркнул Конте, Италия подтверждает "убежденную приверженность к НАТО с США в качестве привилегированного союзника".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве в украинский кризис, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.