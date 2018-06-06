Фотоконкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование

СУХУМ, 6 июня — Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, предлагает пользователям интернета сделать свой выбор — определить лучшую, по их мнению, работу из числа вошедших в шорт-лист 2018 года.
Онлайн-голосование стартовало на сайте конкурса stenincontest.ru. Сделать свой выбор любой пользователь может до 23:59 18 июля при наличии аккаунта в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Победителей онлайн-голосования объявят 19 июля, а автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса. Жюри, в состав которого вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем, возглавил Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).
Финалисты конкурса имени Андрея Стенина>>
Куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "В выборе интернет-пользователей проявляется то значимое, что волнует простого зрителя в современной фотографии. Их мнение может совпасть или нет с мнением профессионального жюри, но в этом-то и кроется интрига — какие фотографии выберут те, для кого они, собственно, и снимаются".
Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.
О конкурсе:
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером конкурса.