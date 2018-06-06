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Фотоконкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование

© Фото : Сергей Гапон. Stenincontest
Новости
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Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

СУХУМ, 6 июня — Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, предлагает пользователям интернета сделать свой выбор — определить лучшую, по их мнению, работу из числа вошедших в шорт-лист 2018 года.

Онлайн-голосование стартовало на сайте конкурса stenincontest.ru. Сделать свой выбор любой пользователь может до 23:59 18 июля при наличии аккаунта в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Победителей онлайн-голосования объявят 19 июля, а автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса. Жюри, в состав которого вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем, возглавил Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Турция. Завтрак на привале
© Фото : Себнем Коскун. Stenincontest
Турция. Завтрак на привале
Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Выбор интернет-аудитории 2016 и 2017 годов подтвердил ее интерес к работам конкурса и продемонстрировал непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016 году цветная графика кадра "Рыцари" принесла победу египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

Финалисты конкурса имени Андрея Стенина>>

Куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "В выборе интернет-пользователей проявляется то значимое, что волнует простого зрителя в современной фотографии. Их мнение может совпасть или нет с мнением профессионального жюри, но в этом-то и кроется интрига — какие фотографии выберут те, для кого они, собственно, и снимаются".

Федор Телков
© Фото : Федор Телков. Stenincontest
Федор Телков

Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Клюквенное сердце
© Фото : Сергей Гапон. Stenincontest
Клюквенное сердце

Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером конкурса.




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