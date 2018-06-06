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Кадр из фильма Календарь

Короткий метр Кинотавра: фильм Поплаухина получил гран-при

© Фото : Предоставлено режиссером Игорем Поплаухиным
Новости
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В Сочи со 2 по 10 июня проходит 29-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр".

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Гран-при конкурса "Короткий метр" российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Игоря Поплаухина "Календарь", сообщает РИА Новости.

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Гильдия киноведов и кинокритиков отметила фильмы Алексея Харитонова "Взятка", "ДТП" Анны Дежурко, "Прощай любимый" Александра Ципкина с Ксенией Раппопорт в главной роли — за "оригинальное решение темы расставания".

Диплом жюри "за поиск" получила режиссер фильма "Новая Москва" Тамара Дондурей, призом "за образ" отметили картину "Рыбный день" Дмитрия Корсакова", "за героиню"- фильм "Шесть два восемь" Анны Кузнецовой.

Президент кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский рассказал, что из 400 работ отобрали 29. Он поблагодарил киношколы, которые дают возможность зрелым людям обрести новую профессию.

"Мы видим, как разительно отличаются работы выпускников киношкол от фильмов талантливых людей, которые, к сожалению, не получили профильного образования", — отметил Роднянский.

В Сочи со 2 по 10 июня проходит 29-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр".




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