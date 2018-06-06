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Церемония вручения премии Ника

Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Актер Михаил Ефремов предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью актера журналисту Юрию Дудю.

"Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все", — иронично отметил артист.

Он пояснил, что в этом случае украинцы смогут брать плату за проезд по мосту и "будут счастливы". Он также предположил, что ради такого подарка Киев сможет даже забыть разногласия с Россией из-за Крыма.

Украинские политики неоднократно высказывали претензии на Крымский мост. Так, депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Крымский мост должен стать частью контрибуции за тот ущерб, который Россия якобы нанесла Украине. При этом он уточнил, что транспортную переправу следует передать в ведение "специального международного консорциума".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а движение запустили днем позже. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.




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