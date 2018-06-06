Instagram может разрешить публиковать часовые видео

Сейчас в Instagram можно публиковать ролики не длиннее одной минуты.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Популярный сервис Instagram планирует увеличить длительность загружаемых в приложение роликов до шестидесяти минут, сообщает The Wall Street Journal.

Раньше максимум для видео устанавливали в шестьдесят секунд.

​На данный момент информация о шестидесятиминутных записях является неподтвержденной: руководство компании не давало официальных комментариев по поводу возможной функции.

Instagram является одним из самых популярных приложений, с 2012 года сервис принадлежит социальной сети Facebook. По состоянию на начало 2018 года количество пользователей Instagram составило более одного миллиарда человек.