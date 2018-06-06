Tax free введут по всей России в 2019 году

Правом воспользоваться tax free в России обладают граждане иностранных государств, которые не входят в Евразийский экономический союз.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (tax free) будет повсеместно введена в России в 2019 году, сообщает портал "360tv".

© Sputnik . Нина Зотина Первая проба: турист из Швеции испробовал систему tax free в России

С соответствующим заявлением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего доклада на "Неделе российского ритейла".

"Мы запустили в пилотном режиме в 12 городах систему tax free, после ее обкатки с 2019 года мы планируем распространять ее на всю страну", — заявил чиновник.

Ранее иностранные туристы смогли возвращать НДС с приобретений из 15 магазинов, расположенных в Москве, Красногорске, Сочи и Санкт-Петербурге.

В список городов-участников добавились населенные пункты, принимающие у себя чемпионат мира по футболу. Это Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Правом воспользоваться tax free в России обладают граждане иностранных государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. Возврат НДС невозможен с подакцизных товаров — к примеру, табака и алкоголя.