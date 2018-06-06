Ученые выяснили, какая песня может спасти жизнь

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Испанские ученые выяснили, что песня Macarena испанской группы Los Del Rio может помочь при выполнении непрямого массажа сердца, потому что ее ритм в 103 удара в минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку, сообщает РИА Новости.

В эксперименте, организованном медиками из Барселонского университета, приняли участие 164 студента. Их разделили на три группы — первая выполняла компрессию грудной клетки под удары метронома, добровольцев из второй попросили напевать про себя Macarena, третья группа стала контрольной.

Массаж делали около двух минут, в итоге выяснилось, что лучше всех справились студенты, пользовавшиеся метрономом, — 91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту. На втором месте добровольцы, напевавшие испанскую песню, — 74% из них попадали в ритм. Хуже всех справились студенты, которые не пользовались ни метрономом, ни Macarena — нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.