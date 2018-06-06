Дом Пике и Шакиры ограбили в Испании

Дом звездной пары обчистили, пока Пике находился в расположении сборной Испании, а Шакира - на гастролях в Германии.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Неизвестные ограбили дом защитника "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры в городе Эсплугес-де-Льобрегат (Испания), сообщает Р-Спорт со ссылкой на Marca.

Как отмечает издание, злоумышленники похитили часы и драгоценности. Преступники действовали профессионально и не оставили следов, правоохранительные органы пока не нашли зацепок в данном деле, говорится в материале.

Родители футболиста сообщили о случившемся в полицию, они также помогали собирать доказательства, оценивать ущерб и составлять список пропавших вещей.

Жерар Пике находится в расположении сборной Испании, Шакира — на гастролях в Германии.