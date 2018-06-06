Киев передал Москве список из 23 заключенных для обмена

Сегодня в российском МИД заявили, что пока не получали подобного официального обращения.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Киев передал Москве список осужденных россиян, которых власти готовы обменять на арестованных украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

© Sputnik . Сергей Гунеев Кремль прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

По ее словам, которые приводит РИА Новости, соответствующее письмо отправлено представителям России в минских группах. В список вошли 23 человека.

Сегодня в российском МИД заявили, что пока не получали подобного официального обращения. В Кремле отметили, что подобными вопросами занимается специальная рабочая группа.

О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

В Кремле, комментируя эту инициативу, напомнили, что отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.