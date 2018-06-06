Уже совершеннолетние: "Сексу в большом городе" 20 лет

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Двадцать лет назад, 6 июня 1998 года, на телеканале HBO вышел первый эпизод сериала "Секс в большом городе".
Несменным сценаристом сериала был Даррен Стар, а одним из постоянных авторов и режиссеров — Майкл Патрик Кинг.
Cериал был снят на основе литературной колонки о жизни и любви в Нью-Йорке журналистки Кэндес Бушнелл, которую она начала писать (основываясь на собственном опыте, разумеется) в 1994 году для уже не существующего в печатном виде издания New York Observer.
За право на экранизацию историй из колонки Кэндес Бушнелл создатель проекта Даррен Стар заплатил 60 тысяч долларов.
История четырех подруг, которые живут в Нью-Йорке, ищут любовь и счастье приковывала зрителей к экранам с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года.
"Секс в большом городе" и сейчас остается популярным, потому что Кэрри, Шарлотта, Миранда и Саманта стали чуть ли не лучшими подругами для многих телезрительниц — настолько реальны были эти персонажи, а актрисы их сыгравшие — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл — получили мировую известность.
Героини влюбляются на глазах зрителей…
…им разбивают сердца…
….они выходят замуж….
…побеждают рак…
…и становятся матерями.
По словам самой Кэндес Бушнелл, в реальной жизни Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг не были бы вместе. "С течением времени телесериал стал таким масштабным и зрители так прониклись историей Кэрри и ее мужчины. Они почти стали вторыми Элизабет Беннет и Мистером Дарси. Они — знаковая пара, и женщины часто соотносят себя с Кэрри, они говорят: "О, я нашла своего мистера Бига". Само прозвище "Мистер Биг" стало нарицательным. Конечно, не стоит забывать, что производство сериалов — бизнес, и такая концовка была сделана ради аудитории".
Когда в феврале 2004 года вышла последняя серия, тысячи поклонниц и поклонников нарядились в образы своих любимых персонажей, устроили повсеместные прощальные вечеринки
В Нью-Йорке существует тур по местам съемок сериала. За один день можно посетить более 40 кафе, ресторанов и магазинов, появлявшихся в кадре.
Сериал получил семь премий "Эмми", восемь премий "Золотой глобус" и 11 премий "Гильдии киноактеров".