22:51 06 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
  • USD62.01
  • EUR72.86
Поиск
Героини сериала Секс в большом городе

Уже совершеннолетние: "Сексу в большом городе" 20 лет

Karo Premiere Film Company
Новости
Получить короткую ссылку
103 0 0

Сериал получил семь премий "Эмми", восемь премий "Золотой глобус", 11 премий "Гильдии киноактеров" и миллионы поклонников по всему миру.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Двадцать лет назад, 6 июня 1998 года, на телеканале HBO вышел первый эпизод сериала "Секс в большом городе".

Несменным сценаристом сериала был Даррен Стар, а одним из постоянных авторов и режиссеров — Майкл Патрик Кинг.

Cериал был снят на основе литературной колонки о жизни и любви в Нью-Йорке журналистки Кэндес Бушнелл, которую она начала писать (основываясь на собственном опыте, разумеется) в 1994 году для уже не существующего в печатном виде издания New York Observer.

За право на экранизацию историй из колонки Кэндес Бушнелл создатель проекта Даррен Стар заплатил 60 тысяч долларов.

История четырех подруг, которые живут в Нью-Йорке, ищут любовь и счастье приковывала зрителей к экранам с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года.

"Секс в большом городе" и сейчас остается популярным, потому что Кэрри, Шарлотта, Миранда и Саманта стали чуть ли не лучшими подругами для многих телезрительниц — настолько реальны были эти персонажи, а актрисы их сыгравшие — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл — получили мировую известность.

Героини влюбляются на глазах зрителей…

…им разбивают сердца…

….они выходят замуж….

A post shared by The Knot (@theknot) on Jun 6, 2018 at 6:00am PDT

…побеждают рак…

…и становятся матерями.

По словам самой Кэндес Бушнелл, в реальной жизни Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг не были бы вместе. "С течением времени телесериал стал таким масштабным и зрители так прониклись историей Кэрри и ее мужчины. Они почти стали вторыми Элизабет Беннет и Мистером Дарси. Они — знаковая пара, и женщины часто соотносят себя с Кэрри, они говорят: "О, я нашла своего мистера Бига". Само прозвище "Мистер Биг" стало нарицательным. Конечно, не стоит забывать, что производство сериалов — бизнес, и такая концовка была сделана ради аудитории".

A post shared by Jelena (@chaardonnay) on Jun 6, 2018 at 10:07am PDT

Когда в феврале 2004 года вышла последняя серия, тысячи поклонниц и поклонников нарядились в образы своих любимых персонажей, устроили повсеместные прощальные вечеринки

В Нью-Йорке существует тур по местам съемок сериала. За один день можно посетить более 40 кафе, ресторанов и магазинов, появлявшихся в кадре.

Сериал получил семь премий "Эмми", восемь премий "Золотой глобус" и 11 премий "Гильдии киноактеров".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

  • Кыргызстанка Тынара Мавлянова, которая стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA)
    Мисс Конгениальность

    Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.

  • Ликвидация пожара в зоне отчуждения в Чернобыле
    Пожар в Чернобыльской зоне

    Об обстановке в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС рассказал директор заповедника.

  • Перегрузка контейнера
    Борьба за транзит

    Если Латвия хочет сохранить транзит, нужно задуматься о пересмотре тарифной политики и о способах привлечь новые виды грузов, считает эксперт.

  • Эдмундас Касперавичюс
    "Литва вернется к России"

    Sputnik Литва публикует вторую часть эксклюзивного интервью с одним из самых разыскиваемых Вильнюсом "государственных преступников" Эдмундасом Касперавичюсом.

  • Полиция
    Как в боевике

    В молдавских Бельцах полицейские зрелищно задержали нетрезвого водителя, который пытался сбежать от них на автомобиле.

  • Мотопутешественница Кинга Танаевска на озере Искандеркуль в Таджикистане
    Одинокая мотоциклистка

    Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.

  • Делегация AICP посетила Узбекистан
    Модный филиал

    Международная академия моды (AICP) намерена открыть филиал в Узбекистане - на сегодня филиал AICP есть только в Японии.

  • Памятник Александру Сергеевичу Пушкину
    Ай да Пушкин

    Кандидат культурологических наук Валерия Бобылева рассказала Sputnik Эстония о том, что связывает великого русского поэта с Таллинном и Тарту.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Беспокойная огненная лава: извержения вулканов
Прогнали Широколобого: как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Прогнали "Широколобого": как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Билеты на ЧМ-2018
Расписание матчей ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia