Уже совершеннолетние: "Сексу в большом городе" 20 лет

Сериал получил семь премий "Эмми", восемь премий "Золотой глобус", 11 премий "Гильдии киноактеров" и миллионы поклонников по всему миру.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Двадцать лет назад, 6 июня 1998 года, на телеканале HBO вышел первый эпизод сериала "Секс в большом городе".

Несменным сценаристом сериала был Даррен Стар, а одним из постоянных авторов и режиссеров — Майкл Патрик Кинг.

Cериал был снят на основе литературной колонки о жизни и любви в Нью-Йорке журналистки Кэндес Бушнелл, которую она начала писать (основываясь на собственном опыте, разумеется) в 1994 году для уже не существующего в печатном виде издания New York Observer.

За право на экранизацию историй из колонки Кэндес Бушнелл создатель проекта Даррен Стар заплатил 60 тысяч долларов.

История четырех подруг, которые живут в Нью-Йорке, ищут любовь и счастье приковывала зрителей к экранам с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года.

"Секс в большом городе" и сейчас остается популярным, потому что Кэрри, Шарлотта, Миранда и Саманта стали чуть ли не лучшими подругами для многих телезрительниц — настолько реальны были эти персонажи, а актрисы их сыгравшие — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл — получили мировую известность.

Героини влюбляются на глазах зрителей…

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По словам самой Кэндес Бушнелл, в реальной жизни Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг не были бы вместе. "С течением времени телесериал стал таким масштабным и зрители так прониклись историей Кэрри и ее мужчины. Они почти стали вторыми Элизабет Беннет и Мистером Дарси. Они — знаковая пара, и женщины часто соотносят себя с Кэрри, они говорят: "О, я нашла своего мистера Бига". Само прозвище "Мистер Биг" стало нарицательным. Конечно, не стоит забывать, что производство сериалов — бизнес, и такая концовка была сделана ради аудитории".

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Когда в феврале 2004 года вышла последняя серия, тысячи поклонниц и поклонников нарядились в образы своих любимых персонажей, устроили повсеместные прощальные вечеринки

В Нью-Йорке существует тур по местам съемок сериала. За один день можно посетить более 40 кафе, ресторанов и магазинов, появлявшихся в кадре.

Сериал получил семь премий "Эмми", восемь премий "Золотой глобус" и 11 премий "Гильдии киноактеров".