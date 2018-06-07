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Одесский Международный Кинофестиваль 2013. День восьмой

Умерла режиссер Кира Муратова

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
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Кира Муратова - режиссер фильмов "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром" и других

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Скончалась режиссер Кира Муратова, сообщил продюсер Юрий Минзянов в Facebook.

Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне — город Сороки, Молдавия).

Ее отец, Юрий Коротков, был секретарем сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии, погиб в годы Великой Отечественной войны. Кира с матерью, Натальей Коротковой-Скурту, после войны поселились в Бухаресте. Ее мать работала в министерстве культуры, одно время занимала пост министра культуры Социалистической республики Румынии.

Кира Муратова училась на филологическом факультете Московского государственного университета.

В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

Последний фильм режиссера "Вечное возвращение" (2012) рассказывает историю бывших однокурсников – мужчины и женщины. В картине одна и та же сцена исполняется разными парами актеров, в числе которых Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Олег Табаков, Алла Демидова, Наталья Бузько и Виталий Линецкий. Фильм был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".

Помимо полнометражных лент Кира Муратова сняла короткометражные фильмы "Письмо в Америку" (1999), "Справка" (2004) и "Кукла" (2007).

Она является автором и соавтором сценария почти всех своих картин.

Как актриса Кира Муратова снималась в главной роли своего фильма "Короткие встречи" (1967), а также в эпизодических ролях фильмов "Весенний дождь" (1958), "У крутого яра" (1961), "Опасные гастроли" (1969), "Сад желаний" (1987).

Кира Муратова – народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины.




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