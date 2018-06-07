Названы лучшие вузы России

Сразу три московских вуза возглавили список, при этом МГИМО не попал в пятерку лидеров.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. МГУ занял первую строчку рейтинга лучших российских вузов по версии агентства RAEX, сообщает РИА Новости.

После Московского государственного университета второе и третье место списка заняли МФТИ и НИЯУ "МИФИ" соответственно.

"Тройка лидеров рейтинга — МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ "МИФИ" — продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд", — заявил исполнительный директор направления "Рейтинги университетов" RAEX Алексей Ходырев.

На четвертом месте списка расположился Санкт-Петербургский государственный университет. За ним следует Высшая школа экономики, потеснившая с пятой строчки рейтинга МГИМО.

В числе прочих в десятку лучших попали также Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.