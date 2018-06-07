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Дополнительный выходной предлагают ввести в России

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Всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор рассказал, что соответствующий законопроект "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" находится на рассмотрении в Госдуме. В соответствии с документом работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года.

"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: хочу — не хочу, пойду — не пойду", — подчеркнул Рязанский в интервью "Российской газете".

Он добавил, что эта проблема в наибольшей степени касается лиц старшего возраста, которые продолжают работать, а также сотрудников вредных производств. Предполагается, что, получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.

Первое чтение законопроекта запланировано на 14 июня, следует из базы данных нижней палаты парламента.




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