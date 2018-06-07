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Мессенджер Telegram, архивное фото

Путин прокомментировал ситуацию с Telegram

© Sputnik . Кирилл Каллиников
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Президент России Владимир Путин сегодня, 7 июня, 16-й раз общается с россиянами в формате прямой линии. Общение главы государства с гражданами началось в полдень.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил в ходе "Прямой линии" на вопрос о ситуации с Telegram.

"Я прекрасно знаю и ситуацию вокруг Telegram. Ну что я могу сказать? Вы сейчас сказали, что волнуетесь. Но и я на своем месте волнуюсь — за безопасность людей. Когда представители спецслужб говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются, то как я должен реагировать? Ведь вопросы безопасности в первую очередь", — сказал Путин.

Президент России отметил, что сам работал в спецслужбах и знает, что легче всего запретить.

Мессенджер Telegram
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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"Труднее — найти цивилизованный способ решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти по этому пути. Именно по пути использования спецслужбами и правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, неограничивания пространства свободы, в том числе в интернете", — резюмировал президент.

Роскомнадзор c 16 апреля блокирует Telegram по решению суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Для обхода блокировки мессенджер стал использовать хостинг Amazon и Google, а Роскомнадзор соответственно заблокировал IP-адреса этих компаний. В результате у многих сторонних ресурсов возникли проблемы с работой в России.




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