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Акция в поддержку журналиста К. Вышинского

Президент России рассчитывает добиться от Украины освобождения Вышинского

© Sputnik . Антон Денисов
Новости
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (40)
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Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что удастся добиться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций, сообщает РИА Новости.

"Я думаю о другом, о том, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе сегодня украинские власти зависят", — сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста Кирилла Вышинского
© Sputnik . Stringer
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Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину. Он также заявил, что намерен отказаться от украинского гражданства.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (40)



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