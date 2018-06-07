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Каменные монолитные статуи – моаи – на острове Пасхи в Тихом океане

Ученые назвали главных "убийц" инопланетных цивилизаций

© AFP 2018 / GREGORY BOISSY
Новости
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Если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов? Ответ на этот извечный вопрос попыталась найти группа ученых.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Изменение климата и глобальное потепление должны быть главными "убийцами" внеземного разума и причиной того, почему мы до сих пор не встретились с инопланетянами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Astrobiology. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законы физики постулируют, что любая молодая технологическая цивилизация, подобная нашей, будет влиять на жизнь планеты по мере своего развития. Изменение климата в данном случае приобретает космическое значение, и оценка его влияния на вероятность выживания цивилизаций поможет нам понять, что и как нужно делать с ним на Земле", — заявил Адам Франк (Adam Frank) из Рочестерского университета (США).

Зеркало истории

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

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© AP Photo. Rodrigo Abd
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Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Франк и его коллеги нашли объяснение парадоксу Ферми, обратив внимание на ключевую особенность эволюции нашей цивилизации — по мере ее развития человек начал все больше и больше влиять на жизнь природы и состояние всей планеты в целом. Как правило, это влияние крайне редко оказывалось благоприятным.

Примеры этого, как отмечает ученый, можно найти не только в современном глобальном потеплении, но и в экологической катастрофе, которая произошла на знаменитом острове Пасхи после того, как его растущее население полностью исчерпало все ресурсы. Это привело к "войне всех против всех" и исчезновению загадочной цивилизации моаи, существовавшей там до прибытия европейцев.

Подводные камни прогресса

Руководствуясь подобными примерами, астрономы создали компьютерную модель развивающейся инопланетной цивилизации, потребляющей ресурсы и выбрасывающей некоторые количества парниковых газов в атмосферу. Природа в этой модели могла поглощать эти выбросы до определенного предела и вырабатывать некоторое количество ресурсов, что влияло на дальнейший рост цивилизации и деградацию экологии.

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© Sputnik . РИА Новости
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Эти расчеты раскрыли неприглядную картину. В большинстве случаев бурный рост численности населения и энергетических аппетитов цивилизации приводил или к почти полному, или к полному ее исчезновению в результате резкого роста температур на планете, если климат нелинейно реагировал на сдвиги в долях парниковых газов в атмосфере.

Такая судьба, как отмечают ученые, постигала даже те культуры "инопланетян", которые переходили на возобновляемые и чистые источники энергии после того, как они "открывали" глобальное потепление. Этого удавалось избежать только в тех случаях, если цивилизация изначально развивалась относительно медленно, а климат реагировал на выбросы с задержкой.

Все это, по мнению Франка, объясняет то, почему мы до сих пор не смогли наладить контакт с внеземной цивилизацией: почти все они должны были исчезнуть через несколько сотен или тысяч лет после их выхода на индустриальный уровень. Нечто похожее, как опасаются ученые, может произойти и с Землей даже в том случае, если Парижское соглашение по климату будет реализовано.




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