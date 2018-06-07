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Топливный пистолет

Минфин России предложил способ регулирования цен на бензин

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Бензин на российском рынке дорожает уже несколько месяцев. Психологическую отметку в 40 рублей за литр средняя розничная цена преодолела в середине апреля, а уже в мае она привысила уровни в 41 и 42 рубля.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Минфин предложит наделить правительство правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

По его словам, законопроект внесут на рассмотрение кабмина уже завтра. Подобные меры необходимы для "оперативного реагирования на изменение цен", отметил Сазонов.

"Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90% <…>. Если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки на текущем уровне цены в рознице, мы сможем применить этот механизм", — сказал он.

В четверг в ходе открытой линии президент ответил на вопрос о резком росте цен на бензин. По его словам, в этой ситуации виновато правительство, которое неудачно действовало на топливном рынке.

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"Все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись", — отметил он.

В то же время министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак сообщили президенту, что для стабилизации внутренних цен правительство предлагает повысить экспортные пошлины. Соответствующий документ вскоре внесут в Госдуму.

Путин, в свою очередь, заявил, что поддержит законопроект, но надеется, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно, и такая мера не понадобится.

Бензин на российском рынке дорожает уже несколько месяцев. Психологическую отметку в 40 рублей за литр средняя розничная цена преодолела в середине апреля, а уже в мае она привысила уровни в 41 и 42 рубля.

По последним данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю с 28 мая по 3 июня замедлила рост с 1,9% до 1,4%, но все же перешагнула отметку в 43 рубля и 4 июня достигла 43,43 рубля за литр.




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