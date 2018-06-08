Культура, образование, спорт: Сухум подписал соглашения с Крымом

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в интервью на радио Sputnik об итогах поездки в Республику Крым.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Сухумское городское Собрание подписало соглашения с муниципальными образованиями Крыма, сказал председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия.

"Мы были приглашены главами Симферопольского, Советского районов Крыма. Поездка была очень продуктивная, мы проехали по Крыму более двух тысяч километров. В этих муниципальных образованиях мы подписали хорошие базовые соглашения, которые позволят развивать отношения в области торговли, спорта", — добавил он.

Далее эти соглашения будут переданы руководителям различных управлений, которые будут работать на их реализацию.

© Фото: sovmo Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Советским районом и Сухумским городским собранием

"Будут практические контакты. Мы подписали соглашения с большими промышленными районами Крыма, там развиты и сельское хозяйство, и туризм, есть практически весь комплекс народного хозяйства, нас поразили эти огромные территории. У них проблема с водными ресурсами, во всем остальном эти районы очень перспективные, тем более с открытием Крымского моста, с чем мы их поздравили", — заметил Пилия.

Подписанные в Крыму соглашения позволят наладить товарооборот между республиками, кроме того предполагается обмен опытом, повышение квалификации работников различных направлений, сказал он.

"Мы их пригласили на наши большие мероприятия, связанные с 25-летием Победы, 10-летием признания Абхазии Российской Федерацией, от них будет большая делегация. Они нас пригласили на реконструкцию военных действий Великой Отечественной войны, как вы знаете в Крыму были серьезные боевые действия, мы там были. Они готовы провести реконструкцию у нас, связанную с нашей войной, привезти своих актеров", — подчеркнул Константин Пилия.

Кроме того, крымские коллеги предложили устроить автопробег из Крыма в Сухум, сообщил он.

"Они хотят проехать по всем памятным местам. Я буду выходить на комиссию по организации празднования 25-летия Победы и будем обговаривать эту инициативу", — рассказал он.

Во время поездки в Крым также было подписано соглашение в области образования, заметил Пилия.

© Фото: sovmo Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Советским районом и Сухумским городским собранием

"Ректор Университета экономики и управления, услышав о том, что абхазская делегация находится в Крыму, нашел нас и предложил подписать соглашение. Также Схумское горсобрание договорилось сотрудничать с Финансово-экономическим колледжем", — подчеркнул Пилия.

Соглашение в области образования позволит отправлять выпускников абхазских школ на дальнейшую учебу в Крым. Абитуриенты из Абхазии смогут поступать в Финансово-экономический колледж после окончания девяти классов, а в Университет экономики и управления после окончания 11 классов. Для абхазских абитуриентов крымская сторона готова предоставлять лимиты, подчеркнул Константин Пилия.