22:45 08 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD62.67
  • EUR73.79
Поиск
Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Советским районом и Сухумским городским собранием

Культура, образование, спорт: Сухум подписал соглашения с Крымом

© Фото: sovmo
Новости
Получить короткую ссылку
7320

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в интервью на радио Sputnik об итогах поездки в Республику Крым.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Сухумское городское Собрание подписало соглашения с муниципальными образованиями Крыма, сказал председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия.

"Мы были приглашены главами Симферопольского, Советского районов Крыма. Поездка была очень продуктивная, мы проехали по Крыму более двух тысяч километров. В этих муниципальных образованиях мы подписали хорошие базовые соглашения, которые позволят развивать отношения в области торговли, спорта", — добавил он.

Далее эти соглашения будут переданы руководителям различных управлений, которые будут работать на их реализацию.

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Советским районом и Сухумским городским собранием
© Фото: sovmo
Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Советским районом и Сухумским городским собранием

"Будут практические контакты. Мы подписали соглашения с большими промышленными районами Крыма, там развиты и сельское хозяйство, и туризм, есть практически весь комплекс народного хозяйства, нас поразили эти огромные территории. У них проблема с водными ресурсами, во всем остальном эти районы очень перспективные, тем более с открытием Крымского моста, с чем мы их поздравили", — заметил Пилия.

Подписанные в Крыму соглашения позволят наладить товарооборот между республиками, кроме того предполагается обмен опытом, повышение квалификации работников различных направлений, сказал он.

"Мы их пригласили на наши большие мероприятия, связанные с 25-летием Победы, 10-летием признания Абхазии Российской Федерацией, от них будет большая делегация. Они нас пригласили на реконструкцию военных действий Великой Отечественной войны, как вы знаете в Крыму были серьезные боевые действия, мы там были. Они готовы провести реконструкцию у нас, связанную с нашей войной, привезти своих актеров", — подчеркнул Константин Пилия.

Кроме того, крымские коллеги предложили устроить автопробег из Крыма в Сухум, сообщил он.

"Они хотят проехать по всем памятным местам. Я буду выходить на комиссию по организации празднования 25-летия Победы и будем обговаривать эту инициативу", — рассказал он.

Во время поездки в Крым также было подписано соглашение в области образования, заметил Пилия.

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Советским районом и Сухумским городским собранием
© Фото: sovmo
Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Советским районом и Сухумским городским собранием

"Ректор Университета экономики и управления, услышав о том, что абхазская делегация находится в Крыму, нашел нас и предложил подписать соглашение. Также Схумское горсобрание договорилось сотрудничать с Финансово-экономическим колледжем", — подчеркнул Пилия.

Соглашение в области образования позволит отправлять выпускников абхазских школ на дальнейшую учебу в Крым. Абитуриенты из Абхазии смогут поступать в Финансово-экономический колледж после окончания девяти классов, а в Университет экономики и управления после окончания 11 классов. Для абхазских абитуриентов крымская сторона готова предоставлять лимиты, подчеркнул Константин Пилия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колбасная продукция, архивное фото
    Ввоз запрещен

    Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.

  • Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
    Виртуальная реальность

    Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.

  • Ребенок на детской машинке, архивное фото
    Операция "перехват"

    Сотрудник милиции спас ребенка, который чуть не угодил под колеса автомобиля, успев перехватить его в самый последний момент.

  • Учения Его Святейшества Далай-ламы XIV для стран Балтии и России прошли в Риге
    Далай-лама, давай!

    С 16 по 18 июня в Ригу приезжает Его Святейшество Далай-Лама XIV по приглашению российских буддистов.

  • Колонна техники НАТО на учениях Saber Strike 2018 в Литве
    Заплатите за проезд!

    Литва намерена попросить у Евросоюза около полумиллиарда евро на улучшение дорог для облегчения передвижения военной техники НАТО.

  • КСТР
    Запрет в действии

    Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали за ретрансляцию военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.

  • Процесс производства сигарет
    Цена дыма

    В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.

  • Узбекистон хаво йуллари
    Полетели!

    Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 18 июня 2018 года вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент.

  • Болельщики на трибуне
    Футбольное путешествие

    Sputnik связался с некоторыми из эстонских футбольных болельщиков и узнал, какие матчи они посетят, за кого будут болеть и чего ожидают от своего визита на первенство мира в России.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
Невероятные граффити к ЧМ-2018: художники оживляют легенд футбола
Сход лавы на Гавайях
Сход лавы на Гавайях: как это происходило
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами

Соцсети

Sputnikabkhazia