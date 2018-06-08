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Кофе из броколли

Кофе из брокколи: полезный напиток придумали в Австралии

© Фото: fishki
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Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии провело исследование и выяснило, что 51% австралийцев потребляют недостаточно овощей и фруктов каждый день.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Австралийские ученые разработали порошок из брокколи, который предполагается добавлять в кофе, сообщает Моя Планета. 

По словам разработчиков, две ложки порошка эквивалентны одной порции овощей. Порошок можно также использовать для приготовления напитков, выпечки и супов.

Кофе из брокколи
© Фото: fishki
Кофе из брокколи

Классический рецепт кофе с брокколи выглядит так: горячий эспрессо с ложкой порошка, добавить горячее молоко и посыпать сверху порошком снова. Важно, что напитки с порошком брокколи любят даже дети, которые традиционно отказываются от здоровой пищи.

Как отметили ученые, это отличный напиток для тех, кто не любит есть овощи.




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