Кофе из брокколи: полезный напиток придумали в Австралии

Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии провело исследование и выяснило, что 51% австралийцев потребляют недостаточно овощей и фруктов каждый день.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Австралийские ученые разработали порошок из брокколи, который предполагается добавлять в кофе, сообщает Моя Планета.

По словам разработчиков, две ложки порошка эквивалентны одной порции овощей. Порошок можно также использовать для приготовления напитков, выпечки и супов.

© Фото: fishki Кофе из брокколи

Классический рецепт кофе с брокколи выглядит так: горячий эспрессо с ложкой порошка, добавить горячее молоко и посыпать сверху порошком снова. Важно, что напитки с порошком брокколи любят даже дети, которые традиционно отказываются от здоровой пищи.

Как отметили ученые, это отличный напиток для тех, кто не любит есть овощи.