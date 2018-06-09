Голову библейского царя обнаружили в Израиле

Радиоуглеродный анализ установил, что фрагмент найденной фигурки был изготовлен между 902 и 806 годом до нашей эры.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Фрагмент небольшой скульптуры — предположительно, царя Ахава, был найден в месте раскопок древнего иудейского города, пишет портал "Моя планета". © Sputnik Рыбаки подняли, журналисты передали: археологическое приключение в Абхазии

По словам археологов, ей около 2800 лет.

Фрагмент изображает мужчину с длинными темными волосами и бородой с желто-черной налобной повязкой. Скульптура была изготовлена из фаянса. Судя по качеству изображения и месту обнаружения, фигура изображала царя Ахава, упоминающегося в Третьей книге Царств.

Однако определение принадлежности осложняется тем, что эта территория была пограничной между Израилем, Тиром и Дамаском, то есть теоретически фигурка могла изображать правителя одного из этих царств.

Ахав был царем Израильского царства в 873—852 годах до н. э., сыном и наследником Омри. История его правления и противостояния с пророком Илией подробно изложена в Третьей книге Царств.