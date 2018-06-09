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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Путин: Россия готова к нормализации отношений с США

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсудили возможность встречи в Вене.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США и их развитию, включая личные встречи, сообщает РИА Новости.

"Я хочу сказать, что мы готовы к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи", — сказал Путин в ходе эксклюзивного интервью Сергею Брилеву в рамках программы "Вести в субботу", текст которого опубликован на сайте "Вести".

По мнению российского президента, "взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными". "Но это совсем не исключает принятие решений, которые тот или другой лидер считают важными и целесообразными для своей страны", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais
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Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание улучшить отношения с Россией, Москва к этому готова, считает президент РФ Владимир Путин.

"Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", — напомнил президент.

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Опыт общения с президентом США Дональдом Трампом говорит, что он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые аргументы, поэтому есть основание полагать, что диалог с американским лидером может быть конструктивным, объяснил российский лидер.

"Тот опыт общения, который у меня есть с президентом Соединенных Штатов, говорит о том, что, несмотря на то, что его действия часто критикуются, особенно в последнее время, в том числе и на международной арене и в сфере экономики, все-таки этот опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы", — сказал Путин.

Кроме того, президент заявил, что им с Трампом было бы полезно встретиться. По его словам, весь вопрос в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах позволила это сделать.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать местом проведения их двусторонней встречи.

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Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин



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