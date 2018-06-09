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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Путин потребовал в разговоре с Порошенко освободить арестованных журналистов

© Sputnik . Стрингер
Новости
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (42)
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Президент России Владимир Путин провел 9 июня телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко отметил необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", — говорится в сообщении.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (42)



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