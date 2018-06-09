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Нью-Дели, архивное фото

Города-убийцы экологии: ученые составили рейтинг

© AFP 2018 / DOMINIQUE FAGET
Новости
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Сбором информации для составления рейтинга занимались норвежские, шведские, американские и японские ученые.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Проект Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF) составил список самых опасных для экологии городов мира, пишет РИА Новости.

Самым загрязняющим окружающую среду городом признали Сеул. Южнокорейская столица вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. За ней располагаются Гуаньчжоу (272 мегатонны), Нью-Йорк (233,5 мегатонны), Гонконг (208,5 мегатонны), а замыкает пятерку "лидеров" Лос-Анджелес с 196,4 мегатонны углекислого газа в год.

Также в десятку попали Шанхай (181 мегатонна), Сингапур (161,1 мегатонны), Чикаго (152,9 мегатонны), агломерация Токио и Йокогама (132,8 мегатонны) и Эр-Рияд (118,8 мегатонны).

В топ-100 самых вредящих экологии городов попали и два российских: Москва (15-е место) и Санкт-Петербург (79-е место), выпускающие 99,5 и 29,6 мегатонны углекислого газа в год соответственно.




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