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В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире

© Fotolia / Gorodenkoff
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Ученые планируют использовать самую мощную машину на Земле для поиска связей между генами и раковыми заболеваниями.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Национальная лаборатория Ок-Ридж в США объявила о запуске суперкомпьютера Summit мощностью в 200 петафлопсов, сообщает РИА Новости.

Этот суперкомпьютер более чем в два раза обогнал по мощности китайский Sunway TaihuLight.

Производительность американской машины составляет до 200 петафлопс, то есть до 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

Новый суперкомпьютер, в частности, поможет ученым найти возможные связи между генами и раковыми заболеваниями, а также возникновением зависимостей от наркотических веществ. Компьютер также будут использовать для климатического моделирования, увеличив тем самым эффективность прогноза погоды.

Как отмечают СМИ, суперкомпьютеры используются как для исследований, так и для разработки новых вооружений.




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