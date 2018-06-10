Россия снимет ограничения на поставки молока для трех белорусских поставщиков

Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз в Россию молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Представители Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии договорились о снятии взаимных ограничений на поставки молочной продукции трех белорусских предприятий с 11 июня, сообщает RT.

Ограничения будут отменены в отношении продукции следующих предприятий: ООО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "БЕЛЛАКТ".

Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз в Россию молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии.

Москва и Минск уже несколько лет ведут споры из-за поставок сельскохозяйственной продукции, в том числе молока. В конце февраля Россельхознадзор планировал ограничить ввоз белорусской молочной продукции, объясняя это проблемами с ее качеством. Однако затем введение запрета отложили.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бизнесменов искать другие рынки сбыта, если не удастся решить проблемы с поставками молочной продукции в Россию.