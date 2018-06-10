Беслан Агрба стал участником гуманитарной инициативы "Аврора" в Ереване

Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба в интервью на радио Sputnik рассказал об участии в мероприятии гуманитарной инициативы "Аврора" в Ереване.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Беслан Агрба участвовал в мероприятии гуманитарной инициативы "Аврора" в Ереване по приглашению соучредителя "Авроры" Рубена Варданяна.

"Главное, что побудило меня принять участие в премии "Аврора", это то, что она учреждена от лица спасенных от геноцида армян, и она присуждается людям, которые в своей жизни очень много сил, времени, труда посвятили тому, чтобы спасать людей, которые подвержены насилию, угнетены в разных точках всего мира", — сказал Агрба.

© Sputnik Бадрак Авидзба Армяне Абхазии почтили память жертв геноцида

Победителем третьей ежегодной международной премии "Аврора" —2018 стал адвокат Чжо Ла Аун, борющийся за права народа рохинджа в Мьянме.

"Вручение премии состоялось у подножья горы Арарат, рядом есть монастырь, который построен в честь Святого Григория. Мы туда приехали в начале четвертого утра, началось музыкальное и танцевальное представление, потом было объявление победителя", — подчеркнул он.

По его словам, создан специальный комитет премии, в который входят много известных людей. "К примеру, здесь присутствовали бывшие президенты Мексики, Ирландии, посол доброй воли Америки в ООН, еще ряд очень известных людей, которые входят в комитет по отбору кандидатов на получение премии, а номинируют в основном неправительственные организации", — заметил Агрба.

Беслан Агрба отметил, что в течение четырех дней проходят различные диалоги в рамках проведения премии.

"Обсуждаются различные темы, например, как можно бороться с насилием, насколько эффективны гуманитарные инициативы, насколько эффективно взаимодействие с политическими кругами, для того чтобы предотвращать насилие", — сказал он.

В этом году отборочная комиссия, в состав которой входят всемирно известные деятели и Нобелевские лауреаты, выбрала троих героев-финалистов из 750 заявок из 115 стран мира. Номинантами были Чжо Ла Аун (Мьянма), Эктор Томас Гонсалес Кастильо (Мексика), основатель мексиканского приюта La 72, и Сунита Кришнан (Индия), правозащитница и соучредительница индийской организации Prajwala.

Премия "Аврора" (англ. Aurora Prize for Awakening Humanity, Премия "Аврора") — это ежегодная международная гуманитарная награда. Цель премии — воздать должное отважным людям и организациям, которые посвятили себя делу сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма и продолжают свою деятельность, несмотря на угрозу собственному благополучию.

Премия "Аврора" присуждается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В память о восьми годах геноцида (1915—1923), премия будет вручаться ежегодно до 2023 года.

Церемония вручения премии "Аврора" проходит ежегодно в столице Армении Ереване. Лауреат премии получает грант в 100 тысяч долларов и возможность номинировать вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.