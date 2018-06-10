"Сердце мира" получило гран-при "Кинотавра"

Крупнейший российский кинофестиваль проходил в Сочи со 2 по 10 июня. Церемония закрытия фестиваля проходит в воскресенье в Зимнем театре в Сочи.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Натальи Мещаниновой "Сердце мира", сообщает РИА Новости.

"Спасибо жюри, что вы очень высоко оценили наше кино, не знаю даже, почему вы так решили", — поблагодарила Мещанинова.

Фильм также получил приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

© Фото : Предоставлено режиссером Игорем Поплаухиным Короткий метр Кинотавра: фильм Поплаухина получил гран-при

Лучшими актерами кинофестиваля признаны Анна Слю за роль в фильме "Подбросы" Ивана И. Твердовского и Степан Девонин за роль в фильме "Сердце мира".

"Я во снах всегда мечтал, что я когда-нибудь получу приз за лучшую мужскую роль", — рассказал актер.

Приз за лучшую режиссуру кинофестиваля получил фильм "Русский бес" Григория Константинопольского.

Председателем жюри основного конкурса стал режиссер Алексей Попогребский, в жюри вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский.