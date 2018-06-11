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Семья

Минобр Украины предложил запретить слово "родители"

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Новости
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Министерство образования Украины аргументирует это тем, что в стане три миллиона детей — 40% от общего числа школьников — проживают в неполных семьях.

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Министерство образования и науки Украины предложило убрать из школьных учебников слово "родители" и рекомендует заменить его на слово "родные", сообщает РИА Новости со ссылкой на на официальный сайт ведомства.

Такую идею украинское министерство мотивирует "вопиющей дискриминацией" в учебниках, которые готовятся к печати за государственный счет. Антидискриминационная экспертиза постановила, что большинство детей "не могут найти в учебниках ни отражение себя, ни своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут".

Эксперты уверены, что формулировки задач в учебниках вроде "составьте распорядок дня вашей семьи вместе с родителями" или "обсуди с родителями, где можно играть", непосредственно указывают на ограниченные возможности почти половины украинских детей и заставляют их чувствовать себя неполноценными.

Кроме того, в министерстве обратили внимание и на дискриминационный характер рисунков, где изображены полные семьи.

Помимо этого, ведомство сообщило о случаях изъятия учебников, в которых содержатся "недопустимые для демократической страны" анахронизмы вроде "негры", "жиды" и "цыгане".




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