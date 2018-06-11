Apple разрабатывает фитнес-браслет с функцией измерения давления

В случае если разработка выйдет за рамки прототипа и поступит в розничную продажу, это будет первый продукт Apple сугубо медицинской направленности.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Компания Apple может выпустить фитнес-браслет с функцией измерения кровяного давления, который будет работать по принципу тонометра. На это указывает содержание нового патента компании, опубликованного Ведомством по патентам и товарным знакам США, пишет РИА Новости со ссылкой на Appleinsider.

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Сообщается, что новейшая разработка сможет подключаться к уже существующим устройствам Apple, следить за показателями артериального давления и передавать данные на другие устройства для дальнейшего анализа.

Новый аксессуар состоит из растягиваемой манжеты, системы измерительных датчиков и набора интерфейсов для связи с головным устройством. В отличие от Apple Watch, которые формируют соответствующие результаты на основе данных о частоте сердечных сокращений, новый продукт будет работать по принципу тонометра, накачивая и стравливая воздух из манжеты.