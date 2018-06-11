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Сирийская армия и ополчение ведут бои за Пальмиру

Авиация России помогла предотвратить прорыв боевиков в Пальмиру

© Sputnik . Михаил Воскресенский
Новости
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Отмечается, что боевики прорывались из района Эт-Танф в направлении Пальмиры. В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из американских военных баз, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Сирийские войска при поддержке российских ВКС предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

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"Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф", — сообщают в Центре.

Добавляется, что сирийские наблюдатели обнаружили в районе горы Гураб большую группу террористов, передвигавшихся на мотоциклах и пикапах с крупнокалиберным вооружением.

В Центре подчеркнули, что террористы регулярно предпринимают попытки прорыва  из района Эт-Танфа.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из американских военных баз, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Базу незаконно развернули в апреле прошлого года под предлогом борьбы с террористами.

В "зоне безопасности" рядом с базой находится лагерь беженцев Рукбан. В Центре по примирению враждующих сторон подчеркивали, что он стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов.




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