Еще пять компаний из России пополнили санкционный список США

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Соединенные Штаты внесли в список санкций три физических лица и пять компаний из России, говорится в заявлении Минфина.
Под ограничения попали Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они, как утверждает Минфин, связаны с компанией Дайвтехносервис.
В санкционный список также вошли компании: Digital Security, Дайвтехносервис, Научно-исследовательский институт Квант, ERPScan и Embedi.
По утверждению американской стороны, все эти структуры связаны с ФСБ.
Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Как заявил глава Минфина Стивен Мнучин, эти компании "подрывают безопасность Вашингтона и его союзников". В качестве примера "российской угрозы" названа кибератака вируса NotPetya. США считают, что за нее ответственна Москва.
Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.