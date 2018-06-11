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Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России

Еще пять компаний из России пополнили санкционный список США

© Fotolia / Alexkich
Новости
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Последний раз санкционный список против лиц, которых Вашингтон обвиняет в "кибератаках", расширялся в марте. Тогда под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых США считают ответственными за атаку вируса NotPetya.

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Соединенные Штаты внесли в список санкций три физических лица и пять компаний из России, говорится в заявлении Минфина.

Логотип саммита G7 в Квебеке, Канада. Архивное фото
© AFP 2018 / Ludovic Marin
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Под ограничения попали Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они, как утверждает Минфин, связаны с компанией Дайвтехносервис.

В санкционный список также вошли компании: Digital Security, Дайвтехносервис, Научно-исследовательский институт Квант, ERPScan и Embedi.

По утверждению американской стороны, все эти структуры связаны с ФСБ.

Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Как заявил глава Минфина Стивен Мнучин, эти компании "подрывают безопасность Вашингтона и его союзников". В качестве примера "российской угрозы" названа кибератака вируса NotPetya.  США считают, что за нее ответственна Москва.

Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.




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