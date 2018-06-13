Суд о "лабутенах": Christian Louboutin отстоял право на красную подошву

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Французский дизайнер люксовой обуви Christian Louboutin защитил право на исключительное использование красной подошвы бренда, сообщает информационный портал Images.

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Европейский Суд подтвердил право французского бренда на красную подошву в качестве отличительного товарного знака. Голландский ритейлер Van Haren, производивший туфли с такой же подошвой, но по более низкой цене, проиграл дело.

Иск на голландских производителей был подан еще в 2012 году, когда требования Lоuboutin были отклонены. Адвокаты стороны обвинения утверждали, что цвет подошвы не может быть частью зарегистрированной марки. Дело было передано в Гаагский суд.

В этот вторник дело рассматривалось повторно, и было решено оставить право на красную подошву за французским дизайнером. Представители суда заявили, что бренд имеет право как на определенную форму, так и цвет. Это является частью имиджа марки.

"Я могу подтвердить, что Lоuboutin выиграл дело. Голландская компания должна уважать товарный знак", — прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы Европейского суда.

Сам французский дизайнер назвал дело "победой Модного дома Christian Lоuboutin".

"Красный цвет на подошве туфлей Louboutin — это отличительный позиционный знак, который Maison Christian Louboutin использует уже много лет. Мы одобряем решение суда", — говорится в официальном заявлении французской компании.

Кристиан Лабутен начал выпускать туфли на красной подошве в начале девяностых. Идея пришла к нему во время творческого кризиса. В один из таких дней ассистентка дизайнера красила ногти красным лаком, и дизайнер неожиданно решил окрасить новую модель туфель в этот цвет. С тех пор красная подошва ассоциируется с модным домом Louboutin.

Судебное разбирательство с голландским дизайнером не первое в истории французской компании. До сих пор самой громкой тяжбой Christian Louboutin был спор с модным домом Yves Saint Laurent. Тогда суд в Нью-Йорке постановил, что правовая охрана красной подошвы не действует только в том случае, когда обувь полностью выкрашена в этот цвет.