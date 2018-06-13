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Яркие кадры моста в Крым

Энергоснабжение в Крыму восстановлено

Инфоцентр «Крымский мост»
Новости
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Энергетики для ликвидации дефицита мощности оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции, которые находятся на полуострове.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Работа крымского энергомоста оперативно восстановлена энергетиками "Россетей", сообщает РИА Новости.

"Чуть более часа потребовалось специалистам группы "Россети" под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту. Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции класса напряжения 500 кВ "Тамань" в 15:07 и вывода из работы двух трансформаторов", — говорится в сообщении компании.

Компания отмечает, что две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут и в полном объеме все четыре линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16:20. "В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме", — говорится в сообщении. Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции "Тамань" устанавливаются.

Через подстанцию "Тамань" проходят все четыре нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым. Энергомост до июня обеспечивал полуостров 800 МВт из 1330 МВт, которыми располагал регион. С 1 июня благодаря вводу в работу высоковольтной линии 500 кВ "Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)" переток электроэнергии в Крымскую энергосистему по энергомосту был увеличен до 850 МВт.




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